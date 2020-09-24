Роспотребнадзор Кузбасса сообщил число закрытых на карантин школ и детсадов

Роспотребнадзо Кузбасса сообщил число закрытых на карантин школах и детсадах Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, сколько школ и детских садов закрылись на карантин из-за коронавируса. На удаленку ушло несколько образовательных учреждений.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного ведомства Маргарита Новоселова, сейчас в регионе из-за коронавируса полностью закрыты девять учреждений - семь школ, один ссуз и детский сад.

- Это Анжеро-Судженский филиал областного медицинского колледжа и детский сад № 24 в Кемерове, - уточнила эксперт. - Частично перешли на дистанционное обучение 26 школ, четыре ссуза и три вуза, одно учреждение дополнительного образования и 13 детских садов.

Напомним, что на утро 24 сентября выявлены 138 новых заболевших коронавирусом в регионе, общее число заболевших достигло 9103. Выздоровел за сутки 131 человек, а всего с весны - 6732. Также стало известно о двух новых скончавшихся. Помощь в больницах продолжают получать 2275 пациентов, еще 2403 человека остаются на обязательной 14-дневной изоляции.

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