В Кемерове закрыли цех «Химпрома», где погиб рабочий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове специалисты Сибирского управления Ростехнадзора закрыли цех ООО «Химпром», где в конце августа погиб рабочий. Сейчас материалы административного дела переданы в суд.

В период с 3 по 30 сентября ведомством проводилась проверка на предприятии по согласованию с областной прокуратурой. Это было связано с несчастным случаем со смертельным исходом, который произошел 30 августа на опасном производственном объекте - участке транспортирования опасных веществ - при проведении газоопасных работ. Они выполнялись в здании железнодорожного цеха, предназначенного для технологического процесса промывки, очистки и сушки цистерн из-под химических продуктов.

- В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации здания железнодорожного цеха, несущие риск возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью работников предприятия. Установлено, что здание эксплуатируется в аварийном состоянии, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, - рассказали в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

С учетом выявленных нарушений с 21 сентября цех был временно закрыт. Материалы административного дела переданы в Заводский районный суд города Кемерово.

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