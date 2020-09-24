В Новокузнецке на двое суток перекроют мост. Фото: администрация Новокузнецка

В Новокузнецке на двое суток перекроют мост. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города, на двое суток - 26 и 27 сентября - будет перекрыто движение по пешеходному мосту через реку Аба, который расположен по улице Трамвайной, 42. Ограничительные меры связаны с проведением восстановительных работ: на мосту рабочие будут менять настил.

Специалисты просят жителей Новокузнецка принять к сведению данную информацию при планировании маршрутов своего передвижения.