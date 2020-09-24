Новую вспышку коронавируса выявили в кузбасском центре реабилитации Фото: Иван МАКЕЕВ

В кузбасском центре реабилитации выявлена новая вспышка коронавируса. В числе заболевших оказались как сотрудники учреждения, так и отдыхающие.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, очаг инфекции зафиксирован в реабилитационном центре «Топаз». Здесь заболели 14 человек из числа работников и посетителей. Все случаи были зафиксированы в период с 13 по 24 сентября.

- 8 заболевших проживающих выявлены при обследовании согласно алгоритму учреждения перед выездом, по окончании срока пребывания в Центре реабилитации, еще пять проживающих и один сотрудник были выявлены по контакту, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Госпитализированы два человека с проявившимися симптомами, у остальных заболевших болезнь протекает бессимптомно - они получают лечение амбулаторно.

В настоящее время уже определен круг контактов заболевших - это 696 человек: 355 сотрудников и 341 проживающий. Всем им выданы предписания об изоляции. Сотрудники центра, которые отвечают за работу систем жизнеобеспечения, переведены на вахтовый метод работы.

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