Объявлен аукцион на строительство Московской площади в Кемерове

Площадь Московскую в Кемерове построят до конца июня 2021 года. Фото: Публичная кадастровая карта России

В Кузбассе объявлен аукцион на строительство первой очереди Московской площади в Кемерове. На проведение данных работ власти готовы потратить 1,3 миллиарда рублей.

Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой компания, выигравшая конкурс, должна будет построить площадь для проведения массовых мероприятий, а также сценический комплекс и контрольно-пропускной пункт. Помимо этого, предполагается, что подрядчик возьмет на себя озеленение и благоустройство территории площади.

Всего на работы отводится время с даты заключения контракта до 30 июня 2021 года включительно, говорится в документации. Завершится аукцион 2 октября 2020 года.

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