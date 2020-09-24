В Кузбасс идут заморозки до -5 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на конец недели в Кузбассе. В регион идут заморозки до -5 градусов.

В пятницу по региону ожидается ночью +1… +6, местами до -4, днем потеплеет до +7… +12. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный, днем его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду с порывами до 17 метров. Днем порывы будут достигать 14 метров. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью - с мокрым снегом.

В Кемерове ночью 25 сентября будет +2… +4 градуса, днем потеплеет до +8… +10. Ожидаются переменная облачность и небольшой дождь.

- 25 сентября в Юргинском, Тяжинском, Яйском районах Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность - 4-й класс горимости, - сообщили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 26 сентября, ночью ожидается 0… +5 градусов, местами до -5, днем воздух прогреется до +6… +11. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ночью снова пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, днем просто умеренные дожди.

В воскресенье ночью столбики термометров установятся на отметках -4… +1 градус, местами будет теплее - до +6. Днем температура по области составит +6… +11 градусов. Ветер направления не сменит, но немного сбавит скорость - до 3-8 метров в секунду. В целом по области день пройдет преимущественно без осадков, и только по югу синоптики обещают дожди, которые ночью будут сопровождаться мокрым снегом.

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