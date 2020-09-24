Прожиточный минимум пенсионера на 2021 год установили в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На три процента в 2021 году вырастет прожиточный минимум для кузбасских пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин на 11-м заседании парламента Кузбасса.

В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров в Кузбассе составит 8681 рубль. Это на 294 рубля, или три процента, выше, чем в 2020 году. По словам Алексея Гришина, предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума для пенсионеров Кузбасса ниже, чем в целом по России и не достигает 9512 рублей. Поэтому кузбассовцы будут получать федеральную социальную доплату к пенсии.

Эту доплату выплачивает Пенсионный фонд, если общая сумма, которую получает пенсионер, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, который установлен в регионе.