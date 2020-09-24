Не плати лишнего: МегаФон запустил «Копилку минут»

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. Фото: пресс-служба МегаФон

Тарифную линейку #БезПереплат МегаФон запустил весной этого года. Тогда у клиентов появилась возможность сохранять оплаченныей гигабайты. А сейчас появилась новая опция «Копилка минут».

-Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25 процентов абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, - Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически.

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете, а также автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов.

Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join.