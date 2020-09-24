В Кузбассе пьяный виновник смертельного ДТП получил условный срок. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе вынесен приговор в отношении мужчины, который в пьяном состоянии стал виновником смертельного ДТП. За совершенное правонарушение он отделался условным сроком.

Авария произошла на трассе Белово - Коновалово - Прокопьевск, в районе поселка Школьный, прошлой зимой. 40-летний водитель автомобиля Kia Cerato, ехавший нетрезвым, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2107. От полученного удара «семерка» загорелась. Находящийся в салоне 59-летний водитель от полученных травм скончался.

Суд, рассмотрев материалы возбужденного уголовного дела, признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

- По решению суда ему назначено три года условного лишения свободы. Кроме того, в течение двух лет и шести месяцев осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.