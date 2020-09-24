17-летний подросток и его 12-летний брат дважды ограбили кузбассовца Фото: Юлия КЛЮЕВА

Два брата-подростка из Кузбасса вполне могли бы добиться больших успехов в жизни: они умеют работать в команде. Увы, это умение они решили применить для совершения преступления.

В мае 2019 года 12-летний подросток из Юрги украл мобильный телефон. Его старший брат, которому в тот момент было 17 лет, решил воспользоваться гаджетом. Он внимательно просмотрел все приложения и обнаружил, что может войти в мобильный банк. Юноша тут же похитил со счета владельца телефона 4 тысячи рублей.

Оставлять себе украденный телефон, с помощью которого было совершено еще одно преступление, 17-летний юргинец не решился. Он попросил свою мать, чтобы та сдала мобильник в комиссионный магазин.

Вскоре настоящий владелец телефона обнаружил, что помимо гаджета пропали еще и деньги со счета. Он обратился в полицию, и вскоре стражи порядка установили личность мошенника. 17-летний подросток уже успел к тому времени потратить украденные деньги, однако позже все вернул потерпевшему. Со следствием он сотрудничал, свою вину признал. Сейчас же, когда он достиг 18-летнего возраста, юргинец понесет наказание за преступление.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что молодой человек воспитывался в неполной семье, состоял на профилактическом учете в органах полиции, помещался в специальные учреждения для несовершеннолетних закрытого типа, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы условно.