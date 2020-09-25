Кузбасс назвали регионом с опасными погодными явлениями Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбасс назван в числе регионов, где наблюдаются опасные погодные явления. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Ведомство опубликовало доклад о разработке стратегий адаптации к изменениям климата в стране, в котором шквалистые ветры были признаны самыми опасными явлениями в России. Отмечается, что с ними связано 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Они развиваются быстро и неожиданно, наносят крупный ущерб, их трудно спрогнозировать.

Авторы исследования отмечают, что природные ситуации вроде сильных разливов рек, прорыва дамб и плотин, торфяные пожары связаны с опасными метеорологическими природными явлениями, среди которых самыми разрушительными являются сильные ветры и ливни.

«На территории России опасные гидрометеорологические явления отмечаются фактически ежесуточно. Наиболее часто опасные явления наблюдаются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае, Кемеровской области. Более 70 процентов опасных явлений приходится на теплый период (апрель-октябрь) года», - говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что каждый год экономика страны теряет от опасных природных явлений 30-60 миллиардов рублей.

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