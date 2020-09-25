Назван ущерб от пожара на заводе «Азот» в Кемерове

Оценен ущерб от пожара на заводе «Азот» в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

Специалисты рассказали, какой ущерб причинил огонь во время пожара на заводе «Азот» в Кемерове.

Огонь, распространившийся в одном из корпусов вечером 24 сентября, причинил серьезный ущерб заводу «Азот». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, при пожаре оказались повреждены 20 погонных метров кабеля, окна на площади 20 квадратных метров, стены на площади 10 квадратных метров. При пожаре разлились две тонны масла на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен высокий, 3-й ранг.

- К ликвидации всего было привлечено 120 человек и 40 единиц техники. В результате слаженных действий пожарно-спасательных подразделений в 19.14 пожар локализован, а в 19.21 открытое горение ликвидировано, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В пресс-служба завода «Азот», в свою очередь, отметили, что короткое замыкание на электродвигателе с возгоранием масла произошло при пуске турбокомпрессора в корпусе цеха транспортировки аммиака.

- Оборудование корпуса остановлено, отключено от технологических коммуникаций, - сообщает отдел по связям с общественностью завода. - Пострадавших нет. Выбросов вредных веществ нет.

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