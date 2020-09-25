Еще три пациента в Кузбассе умерли от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 25 сентября стало известно, что от коронавируса умерли еще трое пациентов. Об этом сообщил оперативный межведомственный штаб области.

Согласно официальной информации, одной из скончавшихся была женщина 1962 года рождения, проживавшая в Прокопьевском районе. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У еще одной пациентки - жительницы Промышленной 1956 года рождения - также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1932 года рождения из Белова та же причина смерти - двусторонняя полисегментарная пневмония.

За минувшие сутки в регионе выявлены 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии составило 9242 человека. 103 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 6835 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2308 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2429 человек.