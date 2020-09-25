139 новых случаев коронавируса выявили в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлены 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 9242 человек.

Как рассказали в оперативном межведомственном штабе области, на утро 25 сентября выздоровели 103 пациента, общее число покинувших медицинские стационары составляет 6835 человек.

К сожалению, вновь изменилась и статистика летальных исходов - скончались еще три пациента. У женщины 1962 года рождения, проживавшей в Прокопьевском районе, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У еще одной пациентки - жительницы Промышленной 1956 года рождения - также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1932 года рождения из Белова причина смерти та же - двусторонняя полисегментарная пневмония.

- Сейчас в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2308 больных коронавирусом, - сообщает штаб. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2429 человек.

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