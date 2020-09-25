Где в Кузбассе выявлены новые случаи коронавируса за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В оперативном штабе области рассказали, где в Кузбассе за прошедшие сутки были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. В сводку попали 17 городов и районов.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает штаб. - Новокузнецк - 25, Кемерово - 23, Ленинск-Кузнецкий - 20, Анжеро-Судженск - 13, Березовский, Киселевск и Междуреченск - по девять, Белово и Осинники - по шесть, Полысаево и Прокопьевск - по четыре, Новокузнецкий район - три, по два - в Мысках, Гурьевском муниципальном округе и Тисульском районе, по одному - в Беловском районе и Яшкинском муниципальном округе.

Также за сутки 103 пациента выздоровели (всего 6835 с начала пандемии), трое скончались - число летальных случаев достигло 99. Медицинскую помощь получают 2308 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2429 человек.

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