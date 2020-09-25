В Кузбассе иномарка проехала по лежавшему на земле мужчине Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе иномарка проехала по мужчине, лежавшему на проезжей части. Участок был не освещен.

Дорожно-транспортное происшествие произошла в Киселевске 24 сентября, около 21.45, в переулке Стандартном. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по темному участку дороги, не заметил лежащего человека и наехал на него. В результате 45-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, с которыми был госпитализирован.

- Было установлено, что пеший участник движения в момент автоаварии находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ГИБДД Кузбасса. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В ведомстве сообщили, что за восемь месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 401 ДТП, связанное с наездом на пешеходов. В них 52 человека погибли, 361 получил травмы различной степени тяжести.