Женщина скончалась на оживленной улице в центре Кемерова. Фото: Открытый город/ Telegram

В центре Кемерова в пятницу, 25 сентября, произошел несчастный случай – прямо посреди улицы скончалась женщина. Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не смогли ей помочь.

Инцидент произошел на улице Весенней рядом с краеведческим музеем. По словам очевидцев, женщина внезапно потеряла сознание. Прохожие вызвали медиков, но было уже поздно. Как рассказали в Центре медицины катастроф, обстоятельства смерти горожанки теперь предстоит выяснить специалистам.

Напомним, что в начале недели в Центральном районе города кемеровчане среди гаражей обнаружили два трупа без видимых следов насильственной смерти. Впрочем, как тогда пояснили эксперты Следственного комитета, на руках найденных были обнаружены следы инъекций, поэтому, предположительно, мужчины могли скончаться после приема наркотиков.