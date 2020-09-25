В Новокузнецке дети пытались спуститься с балкона по простыням Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке дети пытались выйти на улицу, спустившись с балкона на самодельной веревке из простыней. Дома школьников на двое суток заперла собственная мать.

В полицию позвонила работница одного из магазинов и рассказала, что с балкона третьего этажа свисают связанные между собой простыни. Правоохранители, заподозрив неладное, сразу же выехали на место. И уже в саму квартиру они проникли через балкон соседней квартиры.

Как выяснилось, спуститься по самодельной веревке попытались 11-летняя девочка и ее 9-летний брат. 33-летняя мать оставила школьников одних дома на двое суток, закрыв квартиру на ключ.

- Сотрудники полиции установили место нахождения мамы детей. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 1 год лишения свободы.