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Общество

Кузбассу выделят средства на выплаты семьям за третьего ребенка

Правительство России утвердило список регионов, которые получат поддержку
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассу выделят средства на выплаты семьям за третьего ребенка

Кузбассу выделят средства на выплаты семьям за третьего ребенка

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка. В их числе находится и Кузбасс.

В списке тех, кому полагается федеральная поддержка, числится 76 регионов. Это такие, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Также в перечень включены территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов независимо от того, соответствуют они критериям или нет.

«Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости», - говорится в документе.