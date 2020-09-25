Кузбассу выделят средства на выплаты семьям за третьего ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка. В их числе находится и Кузбасс.

В списке тех, кому полагается федеральная поддержка, числится 76 регионов. Это такие, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Также в перечень включены территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов независимо от того, соответствуют они критериям или нет.

«Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости», - говорится в документе.