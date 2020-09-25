Кемеровчанину грозит суд за размещенное на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера. Фото: СУ СК России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кемерова, который разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Теперь мужчине грозит судебное разбирательство.

Напомним, что жителя областного центра обвиняют в реабилитации нацизма. По данным следствия, мужчина не позднее 6 мая текущего года разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети интернет изображение Гитлера для его дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Это является одобрением действий, определенных в ходе известного Нюрнбергского процесса как преступления.

В ходе предварительного расследования кемеровчанин свою вину не признал. Однако следствием в ходе расследования уголовного дела найдены доказательства причастности задержанного к совершению преступления.

- Выводы следствия о виновности основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций, - рассказали в пресс-службе федерального ведомства.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинения и дальнейшей передачи материалов в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против жителя Кемерова за реабилитацию нацизма. Мужчина разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». (подробности)

Появилось видео допроса кемеровчанина, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Кемеровской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого. (подробности)