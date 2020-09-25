В Кузбассе автомобиль врезался в столб и оставил поселок без света

В Кузбассе автомобиль врезался в стол и оставил поселок без света. Фото: ЧП/ДТП Новокузнецк / Instagram

В Кузбассе легковой автомобиль вылетел и врезался в столб, в результате чего оставил один из поселков без электричества. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошел днем 25 сентября в селе Куртуково в Новокузнецком районе. Автомобиль по неизвестным пока причинам вылетел с трассы, сбил опору линии электропередачи и загорелся.

Аварию успели снять очевидцы произошедшего. Кроме того, они сообщили, что в результате инцидента теперь наблюдаются перебои с электричеством в поселке.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на место аварии выезжали четыре спасателя и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас все подробности произошедшего устанавливаются.