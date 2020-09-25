Прокуратура: банкет заключенных в колонии Кузбасса подтвердился. Фото: кадр видео канала "Сибирь правовая"

Прокуратур Кузбасса озвучила результаты проверки по факту банкета в одной из колоний области. Данные факты подтвердились.

В сентябре в средствах массовой информации были опубликованы материалы о том, что заключенные исправительной колонии ФКУ ИК 37 устроили пиршество с непредусмотренными местным меню деликатесами.

В связи с этим была организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в обеспечении режима и проведении воспитательной работы с заключенными.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 сентября 2018 года группа осужденных из разных отрядов колонии строгого режима, пользуясь отсутствием надзора, с 18.30 до 20.30 находилась в комнате воспитательной работы отряда № 1 без предусмотренной в учреждении формы, а именно – в спортивных костюмах.

-При этом они разделывали и употребляли в пищу копченого поросенка в непредусмотренном для этого месте, находились без разрешения администрации в общежитии, в котором не проживают, - сообщили подробности в ведомстве. - В связи с этим прокурор области внес начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области - представление об устранении нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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