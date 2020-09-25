В Кузбассе выдана первая сельская ипотека на строительство жилого дома с нуля

Россельхозбанк в Кузбассе выдал первый ипотечный кредит на строительство жилого дома с нуля в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Получателем сельской ипотеки на строительство стал житель Кемеровского района. Общая сумма кредита составила 2,7 миллиона рублей под ставку 2,7 процента годовых.

Россельхозбанк, как ведущий банк в аграрном секторе, стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки. Уже с первых месяцев был зафиксировали огромный поток обращений жителей области. На сегодняшний день уже порядка 315 жителей Кузбасса улучшили свои жилищные условия. Объем кредитования превысил 560 миллионов рублей.

В целом по России РСХБ выдал уже более 35 миллиардов рублей сельской ипотеки, помощь в улучшении жилищных условий получили около 18 тысяч человек.

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