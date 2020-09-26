В Кузбассе начались выплаты обманутым дольщикам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе начались выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам. В каждом конкретном случае сумма рассчитывается индивидуально.

Как сообщает администрация правительства Кузбасса, Начались выплаты обманутым пайщикам ЖСК «Известия» в Междуреченске. Из 50 человек 47 уже получили компенсации, остаток средств будет переведен в ближайшее время.

-Решение о компенсациях принял Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства, - сообщили в пресс-службе АПК. - Общий размер выплат пайщикам ЖКС «Известия», которые планировали стать обладателями жилья в Междуреченске, составит около 78,4 миллиона рублей, в том числе 13,3 миллиона из областного бюджета. Сумма компенсации рассчитывалась индивидуально в каждом случае.

Кроме того, продолжается работа по восстановлению прав других обманутых дольщиков. Так, объекты ЖК «Старт» в Кемерове по улицы Тухачевского по решению суда передадут новому застройщику – Кузбасскому Фонду защиты прав дольщиков. Он обследует дома, проведет проектирование и экспертизу, после чего приступит к строительным работам. Их профинансируют из федерального и областного бюджетов.

Выплаты от Фонда защиты прав участников долевого строительства получат и дольщики ООО «Участие» в селе Верхотомское Кемеровского округа. Судьба же двух недостроенных домов будет определена после завершения процедуры банкротства застройщика.

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