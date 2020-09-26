Потолок рухнул в квартире жилого дома в Киселевске

В квартире жилого дома в Киселевске рухнул потолок. Фото: ТРК Киселевск/ Youtube.com

В Киселевске в одной из квартир жилого дома обрушился потолок. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу.

Потолочное перекрытие рухнуло в квартире дома по улице Фадеева, 14. К счастью, в этот момент в комнате, где все произошло, никого не было.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Фото: ТРК Киселевск/ Youtube.com

Утром на место происшествия прибыли оперативные службы города, а также мэр Максим Шкарабейников, который прокомментировал ситуацию.

-Этот дома признан аварийным в 2018 году и в программу по переселению пока, к сожалению, этот дом не входит, - цитирует главу города ТРК Киселевск. – на сегодняшний день происходит переселение граждан с аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года. Таких в программе 54 дома. Все дома, которые признаны аварийными позже этого срока, в программе еще не находятся. Поэтому создан оперативный штаб здесь, на месте. Сотрудники службы соцзащиты, ЖКХ, аварийно-спасательные бригады работают.

Сейчас другим жильцам дома в целях безопасности власти готовы предоставить жилье из маневренного фонда. Специалисты выясняют причины произошедшего, также будет решаться дальнейшая судьба пострадавшей квартиры и дома в целом.