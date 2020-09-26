Кемерово снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кемерово снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом. За сутки здесь выявлен 31 случай инфицирования.

Оперативный штаб области рассказал, в каких городах и районах на утро 26 сентября были обнаружены новые случаи заболевания:

- -За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 141 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 31, Междуреченск – 22, Новокузнецк и Прокопьевск – по 14, Ленинск-Кузнецкий – 13, Киселевск – 12, Мыски – девять, Белово – пять, Таштагольский район – четыре, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – три, в Калтане, Кемеровском, Топкинском и Тяжинском муниципальных округах – по двое. Еще по одному случаю выявлено в Анжеро-Судженске, Осинниках, Полысаеве, Гуревском, Ижморском и Яйском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших достигло 9383. Выздоровело за сутки 48 пациентов, а всего 6883.В инфекционных больницах остаются 2399 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2851человек.

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