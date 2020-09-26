Жители Новокузнецка сообщают о взрыве рядом с гипермаркетом. Фото: Новокузнецк ОНЛАЙН/ vk.com

Жители Новокузнецка в субботу сообщили о взрыве рядом со строящимся гипермаркетом известного бренда. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По данным очевидцев, взрыв произошел в ночь с пятницы на субботу. Возгорание произошло на улице Транспортной.

-Взрыв был с размером в 6 этажей, про пострадавших неизвестно, еще как я понял, потушили быстро», – пишет в комментариях к посту в городском паблике один из пользователей. Другой добавляет, что инцидент произошел ориентировочно в 2.15 – 2.20 ночи.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре на улице Транспортной поступил на пульт диспетчера в 2.22. Как выяснили спасатели, прибыв на место, ни о каком взрыве речи не шло - просто загорелось несколько строительных вагончиков. В результате пожара внутри сгорел строительный мусор и вещи на площади 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

-Пожар локализован в 02.39, ликвидирован в 02.47, - сообщили в пресс-службе ведомства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники.