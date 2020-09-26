Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кузбассе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Возгорание в многоквартирном доме произошло утром в субботу.

В Юрге диспетчерам позвонила местная жительница и сообщила, что в ее доме из окон одной из квартир на шестом этаже валит дым. Несколько подразделений пожарных незамедлительно выехало по указанному адресу.

Специалисты газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой, по лестничным маршам был спасен 45-летний мужчина с применением специального спасательного устройства. Пожарные вывели его из задымленной квартиры и передали врачам скорой помощи для осмотра. Эвакуация других жильцов дома не потребовалась.

-Пожар был оперативно ликвидирован. В результате него обгорел матрас на площади 1 квадратный метр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Огонь возник, по предварительным данным, из-за неосторожности при курении.