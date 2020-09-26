Заморозки до -5 градусов и мокрый снег придут в Кузбасс в воскресенье
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 27 сентября, в Кузбассе. В регион придут заморозки до -5 градусов и мокрый снег.
Ночью в воскресенье по области ожидается 0…+5 градусов, местами при прояснениях до -5. Днем потеплеет до +7…+12 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туманы, дымка.
В Кемерове ночью столбики термометра покажут +1…+3 градуса, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. День пройдет преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымка.
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