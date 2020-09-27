В Кузбассе мотострелки заминировали и подорвали участок дороги

В Кузбассе мотострелки заминировали участок дороги. Фото: Пресс-служба Минобороны России

В Кузбассе мотострелки Центрального военного округа заминировали участок дороги, устроив засаду на условного противника. Это было сделано на Юргинском полигоне во время очередных учений.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО отрабатывали задачи по уничтожению условного противника в составе смешанных огневых групп. По замыслу, мобильные ударные группы, куда входили мотострелки, разведчики, снайперы и расчеты БпЛА «Орлан-10» выдвинулись в район выполнения разведывательных и специальных задач. Ими была выявлена колонна военной техники условного противника, двигающаяся по лесной дороге в направлении военных объектов. Зная точные координаты движения «противника», военнослужащие заминировали участок дороги и устроили засаду на маршруте движения.

-При приближении колонны военной техники мотострелки и разведчики произвели подрыв дорожного полотна и открыли шквальный огонь из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В. Отступающий из зоны поражения противник был уничтожен стрельбой снайперов из СВД, - сообщили подробности в ведомстве. - В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.