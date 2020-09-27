Новокузнечанин захотел доказать любовь девушке и украл продуктов на 80 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Новокузнецка решил доказать девушке свою любовь, но выбрал для этого сомнительный способ – ограбить магазин. При этом поступок совершил не юнец, а взрослый мужчина.

Полицейским поступило сообщение от работников торговой сети о том, что неизвестный проник в помещение и похитил продукты на суму ни много, ни мало – 80 тысяч рублей. Стражи порядка незамедлительного выехали на место преступления и задержали злоумышленника. В отделе полиции он признался, что совершил кражу, чтобы доказать любовь своей девушке, которая упрекнула его в том, что он ничего не делает для дома. Против мужчины возбудили уголовное дело.

-В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, материалы направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Новокузнецка, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.