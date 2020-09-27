В 24 городах и территориях Кузбасса зафиксировали 150 случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших – в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, на утро 27 сентября в Кузбассе выявлено 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее же число заболевших достигло 9533 человек.

Больше всего заболевших в Новокузнецке: здесь диагноз подтвердился у 27 человек. Чуть меньше – 20 человек – заболели в Междуреченске. В Кемерове 17 новых случаев заболевания, в Анжеро-Судженске – 16, в Прокопьевске 15, а в Киселевске 12.

В остальных городах и территориях число заболевших меньше 10. Так, в осинниках за сутки выявлено восемь случаев коронавируса, в Березовском – пять, а в Ленинске-Кузнецком – четыре.

По три новых случая заболеванися в Белове и Таштагольском муниципальном округе. По два заболевших в Калтане, Юрге, Меловском, Новокузнецком, Тисульском муниципальных районах, а также а Тяжинском и Яшконском муниципальных округах.

По одному случаю заболевания в Мысках, Полысаеве, Мариинском муниципальном районе, а также в Гурьевском, Прокопьевском и Яйском муниципальных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 31 октября

В Кузбассе до 31 октября продлено действие режима повышенной готовности. Распоряжение об этом 26 сентября подписал губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

В Кузбассе частично вернули ограничения по коронавирусу

В Кузбассе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. К этому привела сложная обстановка в регионе. (подробности)

+150: новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе

Новый антирекорд поставлен в Кузбассе. За минувшие сутки сразу 150 человек заболели коронавирусом. (подробности)

Болезнь появилась бессимптомно: коронавирусом заболела министр образования Кузбасса

Министр образования и науки Кузбасса заразилось коронавирусом. Сейчас она находится в инфекционной больнице.(подробности)

Из-за коронавируса институт КемГУ перевели на дистанционное обучение

Учиться онлайн вновь будут студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. А произошло это из-за заболевшего коронавирусом студента.(подробности)