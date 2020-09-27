За подарок в день рождения кузбассовец надолго сел в тюрьму Фото: Андрей АБРАМОВ

Кемеровчанин забрался в домик на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Вскоре он оказался в отделении полиции. Однако покушение на детскую площадку тут были ни при чем.

В апреле 2020 года 26-летний кемеровчанин отмечал с приятелем его день рождения. Праздник удался: мужчины устроили застолье, и в завершении праздника именинник сделал кемеровчанину небольшой подарок. Распрощавшись с именинником, кемеровчанин решил завершить вечер во дворе многоэтажки. На детской площадке он увидел домик, забрался в него и стал пить алкогольные напитки. Это очень не понравилось местным жителями, и они вызвали полицию.

Стражи порядка доставили нарушителя спокойствия в отдел полиции, и там, при личном досмотре, обнаружили во внутреннем кармане куртки пакетик со спайсом весом в один грамм. Мужчина признался, что это – подарок именинника. Несмотря на то, что пакетик был «не его», кемеровчанин предстал перед судом за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.