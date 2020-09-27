Начало пожара в магазине в Кемерове попало на видео. ФОТО: кадр видео vk.com "6 рукопожатий Кемерово", Екатерина Романенко

Видео, в котором зафиксированы первые минуты пожара в кемеровском магазине, очевидцы опубликовали в социальных сетях. Камера зафиксировала, как огонь охватил один из стеллажей.

«У вас тут горит! Вы затушите!» - обеспокоенно говорит женщина, ставшая невольным очевидцем начала пожара в кемеровском магазине «Бегемаг». Позже это видео женщина выложила в соцсети.

Камера зафиксировала, как языки пламени постепенно поднимаются снизу вверх, при этом на полках стеллажа находится туалетная бумага и прочие легковоспламеняющиеся вещи. На крики очевидца тут же реагируют сотрудники магазина. Одна бросается искать огнетушитель, а другая звонит в пожарную.

Напомним, пожар начался вечером в магазине на улице Сарыгина. Предварительно, его причиной называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Огонь повредил торговое оборудование на площади 10 квадратных метров.

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