Белоснежная собачка лишила новокузнечанку 18 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новокузнецка очень мечтала о собачке породы бишон-фризе. Она была в полушаге от своей мечты, когда стала жертвой мошенников.

35-летняя новокузнечанка решила приобрести себе собачку – белоснежную, , с густой шерстью, которая после стрижки делает песика походим на ожившую игрушку. Женщина нашла объявление на одном из сайтов о продаже именно такой собачки. Продавец подробно рассказал, как правильно ухаживать за будущим питомцем, прислал фото и видео с щенком бишон-фризе. А потом попросил 100-процентную предоплату за него – в том числе и за доставку песика из Томска.

Женщина, очарованная снимками будущего питомца, тут же перевела на указанный счет. Внезапно продавец перестал выходить на связь, а объявление с сайта оказалось удаленным. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий на установление подозреваемого. Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде пяти лет лишения свободы.