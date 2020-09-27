Лошади захватили детскую площадку в кузбасском городе. ФОТО: кадр виде: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

На небольшой детской площадке в одном из дворов Анжеро-Судженска местные жители заметили пасущихся лошадей, причем не 2-3 животных, а больше 20!

Взрослые лошади и жеребята то чинно щипали травку, стоя на месте, то перемещались по детской площадке. А некоторые из них даже покинули импровизированное пастбище, и вышли на асфальтированную часть двора.

«Там и раньше животные гуляли, но не в таких количествах!» отметил один из подписчиков паблика, где появилось видео.

«Добрые, полезные! Газон стригут, удобряют!» - умиляется другой

«Парковку для лошадок надо сделать!» - замечает один из подписчиков. А другой, отвечая ему, грустно резюмирует, что при нынешниъ ценах скоро у многих будет транспорт в одну лошадиную силу.

«Злая ведьма детей заколдовала», - так объясняет появление двух с половиной десятков лошадей на детской площадке еще одна подписчица. При этом ни одного ребенка на площадке нет!

Все комментаторы сошлись во мнении, что, хотя ситуация и выглядит забавной, лошадкам все-таки не место во дворе многоквартирного дома и – тем более – на детской площадке.