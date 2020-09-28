Кузбассовцам предлагали интимные услуги в крупнейших городах России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Непристойные предложения делали кузбассовцам сразу на четырех сайтах. Им предлагали интимные услуги, причем в Москве и Санкт-Петербурге.

Выявить сайты, на которых пропагандировалось оказание услуг сексуального характера за деньги, смогли сотрудники прокуратуры города Мариинска. Они обнаружили сайты с недопустимым контентом во время мониторинга. Как оказалось, вход на них был совершенно свободным, не требовал регистрации или пароля. Более того, просмотр и копирование порнографических материалов также было доступно для всех желающих - независимо от возраста.

Все это, в свою очередь, создавало угрозу нравственному развитию несовершеннолетних, которые тоже могли получить свободный доступ к сайтам, а также угрозу разрушения общественной нравственности.

- При таких обстоятельствах Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил заявленные прокурором административные исковые требования и признал выявленную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.