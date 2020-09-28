Кузбассовец погиб при столкновении двух легковушек под Новокузнецком. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Один погибший и двое травмированных – таков результат дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на 17-ом километре автодороги «Новокузнецк - Красулино».

Фатальной оказалась поездка на автомобиле для троих жителей Кузбасса. По автодороге, которая соединяет Новокузнецк и Красулино, днем двигались два автомобиля – ВАЗ-21099 и Mazda Demio. В какой-то момент водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в иномарку, и после этого ВАЗ опрокинулся.

- В результате ДТП водитель Mazda Demio, мужчина 52 лет, скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - С травмами различной степени тяжести госпитализированы два человека: водитель ВАЗа, мужчина 28 лет, и пассажир автомобиля Mazda Demio женщина 46 лет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей всегда быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения, в том числе регламентирующих расположение транспортных средств на проезжей части.