Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за минувшие сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще три кузбассовца, у которых ранее медики выявили коронавирус, умерли. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки скончались еще три пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Помимо COVID-19, у всех троих имелись сопутствующие заболевания.

- У женщины 1938 года рождения из Киселевска , мужчины 1948 года рождения из Белова, женщины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает областной оперативный штаб. - У каждого из них болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что на утро 28 сентября коронавирус выявили еще у 153 жителей региона. Общее число заболевших достигло 9686 человек. 2655 из них получают необходимую помощь в инфекционных стационарах, а 6925 уже выздоровели и выписаны из больниц.

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