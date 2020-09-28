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Судьбой дракона со сломанным хвостом занималась кузбасская прокуратура

До вмешательства прокурора дракон представлял опасность для детей
Екатерина РОМАНОВА
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Судьбой дракона со сломанным хвостом занималась кузбасская прокуратура

Судьбой дракона со сломанным хвостом занималась кузбасская прокуратура

Фото: Иван ВИСЛОВ

Добиваться спасения хвоста динозавра ради безопасности детей пришлось прокурору Ленинского района Кемерова. Дракон хоть и не настоящий, но из-за сломанного хвоста мог навредить детям.

Трещину на хвосте фигуры дракона на детской площадке одного из многоквартирных домов Ленинского района Кемерова управляющая компания никак не хотела ремонтировать. Трещина все увеличивалась, в части корпуса уже образовались отверстия с металлическими элементами и острыми краями, дракон грозил вот-вот рухнуть вниз, а рядом с ним даже не установили никаких ограничивающих доступ знаков. А это, в свою очередь, несло потенциальную угрозу здоровью и даже жизням малышей.

Так дракон выглядел до ремонта... ФОТО: областная прокуратура Кузбасса.

Так дракон выглядел до ремонта... ФОТО: областная прокуратура Кузбасса.

- В связи с этим прокурор Ленинского района города Кемерово внес руководителю управляющей компании представление и потребовал устранить нарушения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После его рассмотрения фигура отремонтирована, опасности для детей нет.

... а так выглядит после вмешательства прокуратуры. ФОТО: областная прокуратура Кузбасса.

... а так выглядит после вмешательства прокуратуры. ФОТО: областная прокуратура Кузбасса.

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