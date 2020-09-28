Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 2 года получили дополнительный инвестиционный доход до 29,11 процента. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившие полисы с 7 сентября по 24 сентября 2018 года, получили вторую ежегодную выплату купона. Доходность для клиентов составила от 11,14 процента до 17,82 процента по полисам в рублях и от 4 процентов до 8,1 процента – по полисам в долларах США.

Клиенты, оформившие полисы ИСЖ в период с 24 сентября по 17 октября 2018 года получили выплаты сразу за два года инвестирования, так как сработал «эффект памяти»: доходность для клиентов составила от 22,39 процента до 29,11 процента в рублях и от 8 процентов до 16,2 процента в долларах США за два года.

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент оформления полиса, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в следующую дату наблюдения.

За 2 года в рамках стратегии «Золотодобывающие компании» общая сумма выплат клиентам составил более 154,5 миллиона рублей и 101,2 тысячи долларов США.

Ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Банка.

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