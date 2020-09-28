В Кузбассе цыганка-гастролерша очистила карманы пенсионеров на 850 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе цыганка-гастролерша под предлогом снятия порчи обкрадывала одиноких стариков. С преступными умыслами она специально приезжала из Алтайского края.

Прокурор области Павел Бухтояров направил в суд уголовное дело по обвинению 61-летней жительницы Алтайского края в кражах чужого имущества. По версии следствия, она приезжала в Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, где узнавала адреса одиноких пенсионеров. Потом обманом проникала к ним в дом и предлагала снять порчу. Для этого, конечно же, цыганке требовались крупные суммы денег или золотые украшения. Их она закутывала в платок и проводила «обряд очищения». В процессе забирала имущество, запрещала потерпевшим какое-то время прикасаться к платку и уходила. Ущерб от деятельности «целительницы» оценивается в 850 тысяч рублей.

После того как злоумышленницу задержали, ей было предъявлено обвинение в совершении шести преступлений. За это законом предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

- После утверждения обвинительного заключения прокурор направил дело в Заводской районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре области.