836 единиц транспорта проверили в Кемерове в ходе масочных рейдов. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове за неделю в ходе рейдов по соблюдению масочного режима были проверены 836 единиц транспорта. Также специалисты, входящие в контрольные группы, проинспектировали 888 объектов потребительского рынка.

Специалисты продолжают составлять протоколы об административных правонарушениях на кемеровчан, не соблюдавших противоэпидемические меры. За минувшую неделю были выявлены 19 нарушителей - это пассажиры, посетители и сотрудники торговых точек, находившиеся без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Ежедневно в рейды выходят представители МВД по городу Кемерово, городской администрации и правительства Кузбасса, Роспотребнадзора и общественности, - сообщили в мэрии. - Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ректор КузГТУ подписал приказ о переходе на дистанционное обучение

Ректор Кузбасского технического университета Андрей Кречетов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение. Часть образовательного процесса в вузе переведут в удаленный формат. (подробности)