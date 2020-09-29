Новокузнечанка на машине сбила ребенка и увезла его домой

Жительница города Новокузнецка, видимо, хотела поступить как лучше, но получилось все наоборот. Она совершила ДТП, решила помощь пострадавшего ребенку, но вышло, будто попыталась уйти от ответственности.

Утром 23 сентября водитель автомобиля Honda Fit ехала по проспекту Курако со стороны улицы Куйбышева в направлении Пионерского проспекта. Когда женщина пересекала регулируемый пешеходный переход, она сбила 8-летнего мальчика. Ребенок как раз в это же время переходил дорогу, причем на разрешающий сигнал светофора.

Поняв, что она совершила ДТП, женщина вышла из машины, поговорила с ребенком и, вместо того, чтобы дождаться экипаж ГИБДД, просадила мальчика в машину и увезла его прочь.

Как оказалось, автолюбительница довезла ребенка до дома, там передала маме и оставила ей свои контакты. Родители же вечером отвезли ребенка в больницу, и уже врачи сообщили сотрудникам ГИБДД о ДТПР.

- Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля «Honda Fit правил проезда пешеходных переходов, - сообщает отдел пропаганды Новокузнецкой Госавтоинспекции.

К слову, Только с начала года в Новокузнецке по этой причине совершено 33 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 33 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение требований правил проезда пешеходных переходов с начала года привлечено 6589 водителей транспортных средств.

Оставление водителем места происшествия, участником которого он является, - это тоже правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.