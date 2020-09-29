Кузбасские хирурги прооперировали женщину через замочную скважину. ФОТО:пресс-служба Минздрава Кузбасса

В течение четырех лет 43-летняя жительница Кузбасса страдала от болей за грудиной и невозможности нормально питаться помочь ей смогли только новокузнецкие хирурги.

Жительница Кузбасса пришла к врачам НГКБ №29 со своей бедой: болями и желанием, но невозможностью – нормально питаться. Оказалось, то еще в 2016 году ей диагностировали алахазию, заболевание, при котором нарушается продвижение пищи по пищеводу. Заболевание не сильно распространенное и малоизученное. Врачи пытались лечить пациентку консервативно, однако это ей не помогло, а симптомы лишь усилились. Тогда врачи больницы №29 решили провести операцию «через замочную скважину», то есть самую малотравматичную эндоскопическую миотомию. Для этого врач-эндоскопист при помощи специального ножа, проведенного через канал эндоскопа, сформировал «тоннель» в стенке пищевода, а рассек мышцы, которые не давали продвигаться пище, а потом ушил этот разрез специальными клипсами.

- Данное оперативное вмешательство требует высокой квалификации врачей и их специальной подготовки, а также наличия современного оборудования и расходных материалов, – отметил заместитель главного врача по хирургической помощи, д.м.н., профессор Алексей Короткевич.

Уже на четвертый день после операции пациентка была выписана из больницы. Она чувствует себя хорошо, и может приступить к работе.