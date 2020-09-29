Государство признало герб и флаг Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Отныне символы Кузбасса - герб и флаг области - официально признаны государством и охраняются юридически.

Работа над обновлением символики Кузбасса активно шла в регионе с августа 2019 года. Историки, геральдисты, общественники, представители научно-культурного сообщества рассмотрели более 20 вариантов нового герба, пока не остановили выбор на одном из них. Этот вариант герба - дополненный и приведенный в соответствие с геральдическими требованиями - создан на основе того, который использовался в течение последних 17 лет, однако не был внесен в Государственный геральдический регистр РФ, так как содержал ряд нарушений геральдических правил.

- Проект обновленного герба прошел общественное обсуждение в муниципальных образованиях. Также новый герб Кузбасса поддержали более 74 процентов участников онлайн-голосования, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Закон, изменивший символику региона, был принят на сессии Законодательного собрания 26 февраля 2020 года. После этого в Государственный геральдический Совет при президенте Российской Федерации были направлены необходимые материалы для регистрации герба и флага Кузбасса. Теперь же новый герб и флаг внесены в Государственный геральдический реестр.