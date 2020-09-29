Еще один пациент скончался от коронавируса за сутки в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб области опубликовал данные по ситуации с коронавирусом на утро 29 сентября. Как стало известно, скончался еще один пациент, который ранее проходил лечение.

Согласно полученным данным, у мужчины 1977 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

Также стало известно, что еще 84 человека выписаны из больниц, их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 7009 человек.

- В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2726 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 3120 человек.

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