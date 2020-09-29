В Кемерове закроют 36 автобусных маршрутов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В течение полутора недель в Кемерове постепенно закроют 36 автобусных маршрутов.

Завершился дачный сезон, а вместе с ним и работа сезонных автобусных маршрутов. Часть из них перестанет ходить уже с 1 октября, а часть будет продолжать курсировать с 1 по 7 октября.

С 1 октября закрываются до весны следующие маршруты:

- № 71: ТУРР - Солонечное кладбище;

- № 89а: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Пищевик»;

- № 124: железнодорожный вокзал - садовое общество «Печатник»;

- № 128а: д/п «Центральный» - садовое общество «Универсал»;

- № 131: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Березка»;

- № 142: д/п «Шалготарьян» - садовое общество «Печатник»;

- № 146: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Сухой Искитим»;

- № 148: КЭМЗ - садовое общество «Маручак»;

- № 152: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Медик»;

- № 161у: ДК Кировского района - деревня Колмогорово;

- № 183: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Азотовец»;

- № 184: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Журавли»;

- № 187: ДК Кировского района - садовое общество «Сутункин Брод»;

- № 188: д/п «Северный» - садовое общество «Транспортник» - садовое общество «Солнечный»;

- № 191: д/п «Центральный» - садовое общество «Сарапки»;

- № 201: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Астра».

До 7 октября ежедневно будут продолжать ходить автобусы следующих маршрутов. Расписание движения можно уточнить здесь.

- № 89 : д/п «Комсомольский» - садовое общество «Химик»;

- № 109: д/п «Центральный» - село Подонино;

- № 112: д/п «Центральный» - садовое общество «Парус»;

- № 113: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Маручак» ;

- № 119/125: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Семеновка - деревня Креково;

- № 123: д/п «Центральный» - садовое общество «Денисово»;

- № 130: железнодорожный вокзал - садовое общество Березка»;

– № 135 «д.п. «Центральный» – садовое общество «Мамаевка»;

- № 140/141: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Черемушки»;

- № 145: железнодорожный вокзал - с/о «Сухой Искитим»;

- № 147: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Маручак»;

- № 150: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Строитель»;

- № 155/155а: д/п «Прогресс» - садовое общество «Заря»;

- № 158/158а: д/п «Прогресс» - садовое общество «Радуга»;

- № 162: ДК Кировского района - садовое общество «Озерный»;

- № 168: драмтеатр - садовое общество «Журавли»;

- № 176: драмтеатр - садовое общество «Азотовец»;

- № 193: улица Рабочая - поселок Привольный;

- № 200а: д/п «Центральный» - садовое общество «Дружба»;

- № 202: д/п «Центральный» - садовое общество «Синильга»;

- № 203: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Октябрьское».