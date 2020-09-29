В Кемерове закроют 36 автобусных маршрутов
Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
В течение полутора недель в Кемерове постепенно закроют 36 автобусных маршрутов.
Завершился дачный сезон, а вместе с ним и работа сезонных автобусных маршрутов. Часть из них перестанет ходить уже с 1 октября, а часть будет продолжать курсировать с 1 по 7 октября.
С 1 октября закрываются до весны следующие маршруты:
- № 71: ТУРР - Солонечное кладбище;
- № 89а: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Пищевик»;
- № 124: железнодорожный вокзал - садовое общество «Печатник»;
- № 128а: д/п «Центральный» - садовое общество «Универсал»;
- № 131: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Березка»;
- № 142: д/п «Шалготарьян» - садовое общество «Печатник»;
- № 146: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Сухой Искитим»;
- № 148: КЭМЗ - садовое общество «Маручак»;
- № 152: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Медик»;
- № 161у: ДК Кировского района - деревня Колмогорово;
- № 183: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Азотовец»;
- № 184: ТРК «Променад-2» - садовое общество «Журавли»;
- № 187: ДК Кировского района - садовое общество «Сутункин Брод»;
- № 188: д/п «Северный» - садовое общество «Транспортник» - садовое общество «Солнечный»;
- № 191: д/п «Центральный» - садовое общество «Сарапки»;
- № 201: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Астра».
До 7 октября ежедневно будут продолжать ходить автобусы следующих маршрутов. Расписание движения можно уточнить здесь.
- № 89 : д/п «Комсомольский» - садовое общество «Химик»;
- № 109: д/п «Центральный» - село Подонино;
- № 112: д/п «Центральный» - садовое общество «Парус»;
- № 113: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Маручак» ;
- № 119/125: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Семеновка - деревня Креково;
- № 123: д/п «Центральный» - садовое общество «Денисово»;
- № 130: железнодорожный вокзал - садовое общество Березка»;
– № 135 «д.п. «Центральный» – садовое общество «Мамаевка»;
- № 140/141: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Черемушки»;
- № 145: железнодорожный вокзал - с/о «Сухой Искитим»;
- № 147: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Маручак»;
- № 150: «ТРК «Променад-2» - садовое общество «Строитель»;
- № 155/155а: д/п «Прогресс» - садовое общество «Заря»;
- № 158/158а: д/п «Прогресс» - садовое общество «Радуга»;
- № 162: ДК Кировского района - садовое общество «Озерный»;
- № 168: драмтеатр - садовое общество «Журавли»;
- № 176: драмтеатр - садовое общество «Азотовец»;
- № 193: улица Рабочая - поселок Привольный;
- № 200а: д/п «Центральный» - садовое общество «Дружба»;
- № 202: д/п «Центральный» - садовое общество «Синильга»;
- № 203: д/п «Комсомольский» - садовое общество «Октябрьское».