Ситуация ухудшается: еще 156 случаев коронавируса выявили в Кузбассе

Ситуация ухудшается: 156 новых случаев коронавируса выявили в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе сразу 156 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 9842 человека.

Как сообщает областной оперативный штаб, за минувшие сутки сразу у 156 жителей региона медики выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 9842 человек.

Одновременно с этим стало известно и о новых случаях выздоровления: 84 пациента вылечились и покинули больничные стены. Общее же число выздоровевших достигло 7009 человек.

Выросло и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще один человек скончался за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, у мужчины 1977 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

Сейчас в медицинских станционарах под наблюдением врачей остаются и получают необходимую медицинскую помощь 2726 пациентов с COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3120 человек.

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