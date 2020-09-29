Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких территориях выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Сводку на утро 29 сентября опубликовал оперативный штаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 38, Прокопьевск - 30, Киселевск - 16, Междуреченск - 14, Ленинск-Кузнецкий - 12, Кемерово -девять, Осинники и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - по шесть, Анжеро-Судженск, Белово и Тяжинский муниципальный округ - по пять, Новокузнецкий муниципальный район - три. По два случая выявлено в Полысаеве, Кемеровском и Яйском муниципальных округах, еще один - в Прокопьевском муниципальном округе, - рассказали в штабе.

Один пациент скончался. У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Мариинске.

Таким образом, общее число заболевших достигло 9842. Выздоровели за сутки 84 пациента, а всего 7009. Скончались в общей сложности 107 человек. В инфекционных больницах остаются 2726 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3120 человек.

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